«Краснодар» установил клубный рекорд по набранным очкам после 19 туров РПЛ

Несмотря на ничейный результат в матче 19-го тура Российской премьер-Лиги с казанским «Рубином», «Краснодар» установил клубный рекорд по количеству набранных очков после стартовых 19 матчей в чемпионате, сообщает Opta Sports. Напомним, в активе «быков» стало 39 очков.

Игра между «Краснрдаром» и «Рубином» завершилась вничью — 1:1. Первый гол в матче был забит на 36-й минуте. Его автором стал вингер «Краснодара» Олакунле Олусегун. Отметим, что для 21-летнего нигерийца это мяч стал третьим в текущем розыгрыше РПЛ. На 90-й минуте защитник «Рубина» Рустам Ашурматов сравнял счёт.

После этой игры «Краснодар» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.