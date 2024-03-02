Ашурматов: если бы не я, то «Рубин» всё равно бы забил «Краснодару»

Защитник «Рубина» Рустам Ашурматов, ставший автором единственного гола казанцев, прокомментировал ничью в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Напомним, гости сравняли счёт на 90-й минуте встречи, после подачи с углового.

«Мы тренировали эти стандарты на тренировках. Мы тренируем стандарты перед каждой игрой. Я был готов к этому. Мы шли на этот гол, если честно. Если бы не я, то всё равно мы бы по‑любому забили, думаю.

Насколько ценно это очко? Конечно, ценно. «Краснодар» всё‑таки лидер чемпионата сейчас. Нам было важно взять это очко. И мы это сделали. Могли выиграть. Но игра была равной, её итог справедлив. Настроение у нас нормальное», — приводит слова Ашурматова «Матч ТВ».

После этой игры «Краснодар» набрал 39 очков и на данный момент занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Рубин» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.