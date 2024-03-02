Зобнин: Джикия — капитан «Спартака», кто, как не он должен подсказывать?

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) высказался о защитнике команды Георгии Джикии.

«Джикия — капитан команды, сами всё понимаете. Главного тренера не было сегодня, поэтому кто, как не капитан команды должен подсказывать и помогать. Он делал свою работу сегодня. Если был бы Абаскаль, было бы больше подсказок от него и от Георгия», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.