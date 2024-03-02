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Зобнин: Джикия — капитан «Спартака», кто, как не он должен подсказывать?

Зобнин: Джикия — капитан «Спартака», кто, как не он должен подсказывать?
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0) высказался о защитнике команды Георгии Джикии.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Джикия — капитан команды, сами всё понимаете. Главного тренера не было сегодня, поэтому кто, как не капитан команды должен подсказывать и помогать. Он делал свою работу сегодня. Если был бы Абаскаль, было бы больше подсказок от него и от Георгия», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за красно-белых лишь девять неполных матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.

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