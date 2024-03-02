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Капитан «Спартака» Зобнин высказался об игре на позиции правого защитника

Капитан «Спартака» Зобнин высказался об игре на позиции правого защитника
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре на позиции правого защитника в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Ничего не думаю о том, что опять играю правого защитника. Главное, что играю. На какой позиции, не важно. Для футболиста главное, чтобы он играл, а перестроиться для меня лично не проблема. Не имеет значения на какой позиции я играю», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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