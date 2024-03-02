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Зобнин оценил игру новичка «Спартака» Угальде в матче с «Зенитом»

Зобнин оценил игру новичка «Спартака» Угальде в матче с «Зенитом»
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Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался об игре нападающего Манфреда Угальде в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Угальде уже адаптировался, иностранцы помогают ему. Он хорошо говорит по-английски. Никаких проблем в адаптации, сегодня хорошо сыграл. Нужно, чтобы не расслаблялся. Понятно, что отличная атмосфера, игра с «Зенитом», но дальше у нас матчи разные. Надо, чтобы он держал это планку и не сбавлял», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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