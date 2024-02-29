Абаскаль — о трансфере Угальде: линия нападения «Спартака» теперь полностью укомплектована

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о трансфере нападающего Манфреда Угальде.

«Манфред органично и быстро вписывается в команду. И это говорит о том, что команда в целом растёт и прибавляет. Ребята принимают новые вызовы и конкуренцию. И речь не только об Угальде. Работа здесь (на учебно-тренировочном сборе. — Прим. «Чемпионата») была полезна и для тех игроков, которые пришли к нам прошлым летом, ведь тогда времени на адаптацию у них было меньше.

Удовлетворила ли меня точечная трансферная кампания? Безусловно. Мы хотели получить футболиста именно на эту позицию. Его качества нам полностью подходят. Перед тем как приобрести Манфреда, была проделана большая работа. Линия нападения, где у нас уже были Квинси Промес, Саша Соболев и Миша Игнатов, теперь полностью укомплектована», — приводит слова Абаскаля официальный сайт «Спартака».

Напомним, о переходе Угальде из «Твенте» «Спартак» объявил 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний костариканский нападающий провёл 25 матчей за нидерландскую команду во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн.