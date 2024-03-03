«Атлетико» благодаря голу Мораты обыграл «Бетис» в 27-м туре Примеры

В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетико» из Мадрида и севильским «Бетисом». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На восьмой минуте Руй Силва отправил мяч в свои ворота, что позволило мадридцам выйти вперёд. Под занавес первого тайма столичный клуб увеличил преимущество. Этому поспособствовал Альваро Мората. Вильям Карвалью в середине второй половины отыграл один мяч для севильского коллектива. Но на большее «Бетиса» не хватило.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Атлетико» занимает четвёртое место, набрав 55 очков. «Бетис» располагается на шестой строчке, имея на счету 42 очка.

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Ранее сегодня «Вильярреал» дома разгромил «Гранаду» со счётом 5:1 в домашнем матче 27-го тура Примеры.