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«Атлетико» благодаря голу Мораты обыграл «Бетис» в 27-м туре Примеры

«Атлетико» благодаря голу Мораты обыграл «Бетис» в 27-м туре Примеры
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В воскресенье, 3 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетико» из Мадрида и севильским «Бетисом». Команды сыграли на стадионе «Цивитас Метрополитано» в Мадриде. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Стартовый свисток прозвучал в 18:15 по московскому времени. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Руй Силва – 8'     2:0 Мората – 44'     2:1 Карвалью – 62'    

На восьмой минуте Руй Силва отправил мяч в свои ворота, что позволило мадридцам выйти вперёд. Под занавес первого тайма столичный клуб увеличил преимущество. Этому поспособствовал Альваро Мората. Вильям Карвалью в середине второй половины отыграл один мяч для севильского коллектива. Но на большее «Бетиса» не хватило.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Атлетико» занимает четвёртое место, набрав 55 очков. «Бетис» располагается на шестой строчке, имея на счету 42 очка.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее сегодня «Вильярреал» дома разгромил «Гранаду» со счётом 5:1 в домашнем матче 27-го тура Примеры.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
5 : 1
Гранада
Гранада
1:0 Сёрлот – 7'     2:0 Сёрлот – 19'     3:0 Капу – 32'     4:0 Гедеш – 47'     5:0 Сёрлот – 66'     5:1 Корбяну – 90+1'    
Таблица Примеры
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