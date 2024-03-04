«Всё зависит от нас самих». Тренер «Ман Сити» Гвардиола — о чемпионской гонке в АПЛ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«В чемпионате всё зависит от нас самих. Мы не можем контролировать то, что делают «Ливерпуль» и «Арсенал», «Астон Вилла» и другие претенденты. В первую очередь мы должны следить за собой. Необходимо побеждать в каждой игре.

Сможем ли мы в очередной раз выиграть АПЛ? Не знаю. У нас больше очков, чем год назад на данном этапе. Разница в том, что «Ливерпуль» набрал намного больше очков, чем год назад. Когда соперник так выступает, можно только поздравить его, что тут ещё скажешь. Однако мы продолжим двигаться от матча к матчу», — приводит слова Гвардиолы BBC.

«Манчестер Сити» заработал 62 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание «горожан» от лидирующего «Ливерпуля» — один балл.