Гвардиола: Фоден удивителен, он лучший игрок АПЛ на данный момент

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре футболиста своей команды Филипа Фодена в матче 27-го тура АПЛ, в котором его команда на домашней арене обыграла «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

«Фоден всегда был талантливым игроком, но теперь он более зрелый, лучше понимает игру, особенно в плане обороны. Он может сыграть в середине, справа, слева, может создавать моменты и резать углы с правого фланга, может забивать с левого фланга. Что тут сказать? Он лучший игрок АПЛ на данный момент, учитывая объём его работы. Он удивителен», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В этом сезоне вингер провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.