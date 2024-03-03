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Гвардиола: Фоден удивителен, он лучший игрок АПЛ на данный момент

Гвардиола: Фоден удивителен, он лучший игрок АПЛ на данный момент
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об игре футболиста своей команды Филипа Фодена в матче 27-го тура АПЛ, в котором его команда на домашней арене обыграла «Манчестер Юнайтед» — 3:1.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«Фоден всегда был талантливым игроком, но теперь он более зрелый, лучше понимает игру, особенно в плане обороны. Он может сыграть в середине, справа, слева, может создавать моменты и резать углы с правого фланга, может забивать с левого фланга. Что тут сказать? Он лучший игрок АПЛ на данный момент, учитывая объём его работы. Он удивителен», — приводит слова Гвардиолы BBC.

Фоден является воспитанником «Манчестер Сити» и выступает за основную команду с 2016 года. 23-летний футболист выиграл с «горожанами» 16 трофеев, в том числе Лигу чемпионов.

В этом сезоне вингер провёл 39 матчей во всех турнирах, в которых отметился 18 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

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