«Атлетик» — «Барселона»: лидеры каталонцев де Йонг и Педри травмировались в первом тайме

В эти минуты проходит матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и каталонской «Барселоной». Команды встречаются на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости счёт в игре равный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом тайме сразу два лидера каталонцев получили травмы. На 26-й минуте поле вынужденно покинул Френки де Йонг, а на 45-й — Педри. Вместо полузащитников вышли Фермин Лопес и Ламин Ямал соответственно.

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После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает третье место, набрав 57 очков. «Атлетик» располагается на пятой строчке, имея на счету 49 очков.