Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» — «Барселона»: лидеры каталонцев де Йонг и Педри травмировались в первом тайме

«Атлетик» — «Барселона»: лидеры каталонцев де Йонг и Педри травмировались в первом тайме
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Атлетиком» из Бильбао и каталонской «Барселоной». Команды встречаются на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 мск. На момент написания новости счёт в игре равный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 0
Барселона
Барселона

В первом тайме сразу два лидера каталонцев получили травмы. На 26-й минуте поле вынужденно покинул Френки де Йонг, а на 45-й — Педри. Вместо полузащитников вышли Фермин Лопес и Ламин Ямал соответственно.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона «Барселона» занимает третье место, набрав 57 очков. «Атлетик» располагается на пятой строчке, имея на счету 49 очков.

Таблица Примеры
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android