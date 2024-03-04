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Новый главный тренер «Сочи» Морено: полюбил в России борщ. А ещё пирожки!

Новый главный тренер «Сочи» Морено: полюбил в России борщ. А ещё пирожки!
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Испанский главный тренер «Сочи» Роберт Морено Гонсалес рассказал, что ему понравилось в российской культуре. Он отметил русскую кухню и, в частности, борщ с пирожками. В то же время испанский специалист отметил, что в России ему не понравился чай.

«Мне важно узнавать народ, который проживает в разных частях страны. Это может помочь мне в взаимодействии с игроками. Мне надо понять – как мыслят русские? В этом и заключается познавание культуры. Конечно, еда у вас вкусная. Борщ – очень вкусно! Я люблю борщ (говорит по-русски. — Прим. «Чемпионата»), а ещё пирожки! Единственное – чай мне не понравился. Я пью только кофе», — сказал Морено в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

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