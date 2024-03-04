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Роберт Морено – главный тренер «Сочи», интервью, работа в «Барселоне» с Лионелем Месси, сборная Испании, РПЛ

«Между работой в «Барсе» и «Сочи» разницы нет». Первое большое интервью с Морено в России
Андрей Панков
Роберт Морено
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Разговор с экс-тренером «Монако», «Барселоны» и сборной Испании, который приехал спасать «Сочи».

«Сочи» уходил на зимний перерыв на 16-м месте в РПЛ. Было очевидно – команде нужны кардинальные перемены. Иначе – вылет. И клуб сработал мощно: назначил главным тренером Роберта Морено ― специалиста с большим бэкграундом. Морено четыре года работал помощником Луиса Энрике в «Барселоне», выводил сборную Испании на чемпионат Европы в качестве главного тренера, а ещё тренировал «Монако» с Тчуамени, Дисаси и Головиным. Мы пообщались с испанцем, чтобы понять: как он вообще решился возглавить «Сочи». Заодно обсудили и его интереснейшую карьеру.

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03 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
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Сочи
Сочи

«Не ощущаю давления из-за последнего места. Давление было у моего отца ― он работал таксистом по 14 часов в день»

— В каком состоянии «Сочи» подходит к возобновлению сезона? Команда успела понять ваши принципы (разговор состоялся до матча с «Балтикой». – Прим. «Чемпионата»)?
— Сборы оцениваю позитивно. Да, у нас было не так много времени, чтобы передать команде все наши идеи. Но команда готова к первому матчу с «Балтикой».

— Каким должен быть идеальный «Сочи» Морено?
— Это не «Сочи» Морено, это футбольный клуб «Сочи» ― важно это понимать. Тренер – лишь часть клуба, а клуб и его идеи определяют игроки. Моя задача – защищать их и всегда делать так, чтобы им было комфортно. За время работы я понял, что мало тренеров могут передать свои принципы команде полностью – на поле всегда всё меняется. В какие-то дни мы будем контролировать мяч, высоко прессинговать, а в какие-то нам придётся обороняться и играть на контратаках. Мы должны быть готовы к любой ситуации. Но если резюмировать: стиль, который я стараюсь привить «Сочи» ― это контроль мяча и быстрый отбор после его потери.

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: ФК «Сочи»

— Вы написали книгу про футбол, которая называется «Мой рецепт ― 4-4-2». Это ваша любимая схема?
— Не совсем. Просто, например, схему 4-3-3 используют сейчас почти везде, поэтому для названия я выбрал менее популярную тактику. Но в книге я как раз пишу о том, что схема не так важна ― важно, как команда следует принципам тренера.

— Вас называют тактическим гиком. Вы смотрите футбол 24/7?
— Мне необходимо анализировать футбол, постоянно совершенствоваться, брать лучшее от топ-команд. Так что да – я смотрю много футбола (улыбается). У меня много записей в компьютере, есть тетрадки с пометками по тактике. Но тактика зависит и от игроков. Нельзя говорить о тактике, не представляя, с кем ты работаешь. Мне это и нравится в футболе: каждая новая команда – новый вызов для меня. Мне нужно познакомиться с игроками, понять их плюсы и минусы и сделать так, чтобы плюсы стали явными, а минусы были незаметны.

— Вы сделали очень много трансферов зимой. Это не усложняет задачу по строительству команды?
— Это обычная практика. Полтора месяца для профессиональных игроков достаточно, чтобы усвоить новые идеи. Что мне понравилось в «Сочи» – наши игроки очень быстро схватили то, что мы от них хотим. Что касается переходов: логично, что клуб усиливается в ситуации, когда дела идут плохо. Перед началом работы мы говорили руководству, что нам нужны трансферы.

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— Вы говорили, что до предложения от «Сочи» не знали никого из игроков. Как быстро всех выучили?
— Я не знал никого до первого звонка от «Сочи». Ко второму этапу переговоров я уже знал всех подробно.

— Как у вас с русским языком?
— Хорошо (говорит по-русски. – Прим. «Чемпионата»). Изучаю его каждый день по полчаса. Я говорю на пяти разных языках, однако русский мне даётся тяжелее всего. У вас другая грамматика, совсем другой набор слов. Но постепенно я буду прогрессировать. Мне нравится познавать культуру других стран, а через изучение языка это делать гораздо легче. Я уже могу строить какие-то предложения, которые мне нужны во время тренировок. Чаще всего использую слова «спокойно» и «вперёд».

— Вы сказали, что хотите изучить культуру России. Как планируете это делать?
— Мне важно узнавать народ, который проживает в разных частях страны. Это может помочь мне во взаимодействии с игроками. Мне надо понять – как мыслят русские? В этом и заключается познание культуры. Конечно, еда у вас вкусная. Борщ – очень вкусно! Я люблю борщ (говорит по-русски), а ещё пирожки! Единственное – чай мне не понравился. Я пью только кофе.

— Каким вы успели увидеть русский менталитет? В чём отличие от европейцев?
— Не буду сравнивать. Но если говорить про российских игроков – очень понравился их профессионализм. И футболисты, и люди, которые работают в клубе, полностью отдаются своему делу.

— Ощущаете ли вы давление из-за того, что «Сочи» на последнем месте?
— Нет. Быть тренером – привилегия, как и быть игроком. У нас есть возможность дарить счастье другим людям. Это главное в нашей работе. Когда игроки видят, что другие люди счастливы благодаря им – это прекрасное чувство. Поэтому мы будем делать работу на максимум. Впереди 12 финалов, где нам надо победить. А что касается давления – его ощущал мой папа, когда работал таксистом по 14 часов в день, чтобы моя семья могла жить от месяца к месяцу. Вот это – давление.

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«Работа в РПЛ ― настоящий вызов. Я увидел, как сильно «Сочи» во мне заинтересован»

— Какими были ваши первые мысли, когда только узнали об интересе «Сочи»?
— Мне сразу показалось это интересным. Мы хорошо поговорили со спортивным директором Андреем Орловым. Я попросил пять-шесть дней на раздумье и на изучение команды и лиги, потому что к тому моменту уже три года не смотрел РПЛ. Потом переговоры продвинулись – и я увидел, как клуб во мне заинтересован. Это стало ключевым в принятии решения. Из всех вариантов, которые у меня были, самую большую заинтересованность я почувствовал от «Сочи».

— Не боялись ли негативной реакции? Часть людей в Европе могла вас осудить за то, что едете работать в Россию.
— Не думал об этом. Я думаю только о работе, о спортивной составляющей. Работа в РПЛ ― настоящий вызов, потому что это очень интересная лига, которая меня заинтересовала. Тем более «Сочи» в тяжёлом положении в таблице: значит – это хорошая задача. А за других людей, которые говорят что-то, основываясь на своих убеждениях, я додумывать не хочу.

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: David S. Bustamante/Getty Images

— Вы сказали, что до предложения «Сочи» три года не смотрели РПЛ. То есть был период, когда пристально следили за российским футболом?
— Да, я пристально следил за российским чемпионатом, отсматривал некоторые команды. Когда ушёл из «Монако», какое-то время жил в Милане. И прекрасно помню, что тогда смотрел матчи «Зенита». Тренер должен быть в курсе трендов и реалий. Я всегда считал РПЛ конкурентоспособным чемпионатом, он таковым и остаётся. Есть явный лидер – но есть пять-шесть команд с классными составами. Да, часть легионеров уехала из России, однако пришли другие хорошие футболисты.

— Несколько лет назад слухи связывали ваше имя с несколькими российскими топ-клубами.
— Ничего конкретного не было, переговоры мы не вели.

«Могу сравнить Головина с Саулем и де Йонгом. Саша ― исключительный игрок»

— Каким вам запомнился период работы в «Монако»?
— Скорее положительным, несмотря на то что мы закончили наш сезон на девятом месте. Мы претендовали на еврокубки, но сезон было решено прервать и закончить досрочно из-за коронавируса. До сих пор помню наш последний матч с «Ниццей» перед локдауном. Был счёт 1:1, Головин попал в перекладину в самой концовке матча, а в ответной атаке мы пропустили. Если бы выиграли тот матч – приблизились бы к еврокубковой зоне. Но я горжусь своей работой. Тчуамени, Бадьяшиль, Фофана, Дисаси ― все эти игроки пришли в клуб при мне. Сейчас Тчуамени в «Реале», Бадьяшиль и Дисаси – в «Челси», а Фофана вызывается в сборную Франции.

— Каким вы запомнили Головина?
— Саша ― трудоголик и очень скромный парень. А ещё у него огромный талант, с которым он может играть в клубе выше уровнем, чем «Монако».

Александр Головин и Роберт Морено

Александр Головин и Роберт Морено

Фото: Zuma/ТАСС

— Можно ли сказать, что это один из самых одарённых игроков, которых вы тренировали?
— Сложно так сказать, ведь я работал с Месси, Неймаром, Хави, Иньестой, Серхио Рамосом и другими великими футболистами. Саша близок к уровню лучших, но мне довелось поработать с лучшими в истории.

— С кем из европейских игроков вы могли бы сравнить Головина?
— Саша похож на Сауля по способностям создавать моменты из ничего, плюс они похожи физически и по желанию отрабатывать в обороне. Ещё Головина можно сравнить с Френки де Йонгом по умению протащить мяч на дриблинге. Что ценно в Головине ― он никогда не прячется на поле, старается быть лидером. Головин ― исключительный игрок в плане профессионализма.

— Советовались ли вы с ним, когда получили предложение от «Сочи»?
— Нет. Мне нравится самому принимать решения. А если это важное решение, то предпочитаю советоваться с семьёй.

«Месси первым приходил на тренировку и последним уходил. С Лео очень легко работать»

— Вы четыре года работали в «Барселоне», которая выиграла Лигу чемпионов, чемпионат Испании. Что это за опыт?
— Невероятный, для меня это большое счастье. Я сам из Каталонии. Нет ничего лучше, чем работать в клубе, за который ты болеешь с детства. У нас была чудесная команда. Все всегда выделяли тройку Месси — Суарес — Неймар, но у нас были Хави, Иньеста, Ракитич, Альба и все остальные. Мы были единым целым.

— В чём ключевая разница между работой со звёздами, великими игроками и работой в обычных клубах, как «Сочи»?
— Разницы между работой в «Барсе» и «Сочи» нет – это просто футбол. Всё, что отрабатывается на тренировках, плюс-минус проходит в одном ключе. Игроки «Барселоны» ― такие же люди, различается только их уровень. Ключевая разница между футболистами, наверное, в том, что великие игроки всегда хотят побеждать. Даже если они выиграли всё на свете – на следующий день они выходят на тренировку ради того, чтобы выиграть ещё больше. Но глобально между работой в «Барселоне» и в «Сочи» нет никакой разницы. И там, и там у тебя стоит задача выигрывать. И в «Барселоне», и в «Сочи» я говорю игрокам, что мы можем контролировать только то, что зависит от нас.

Роберт Морено

Роберт Морено

Фото: fcbarcelona.com

— Каково это быть тренером Месси?
— Лео ― пример для всех. Он первым приходит на тренировку и последним уходит. С ним очень легко работать. При этом он абсолютно обычный человек, приземлённый. Но великий профессионал. Работа с ним ― потрясающий этап.

— Вы вывели сборную Испании на чемпионат Европы — 2020. Лучший период в вашей карьере?
— Не называл бы его лучшим. Но, конечно, когда ты возглавляешь сборную своей страны – это гордость. Мы не проиграли ни одного матча, когда я был тренером. Я по-настоящему кайфовал. Когда выбираешь из лучших игроков, тебе гораздо легче. Остаётся только верно выбрать состав.

— Как вы пережили историю с вашим увольнением из сборной сразу после выхода на Евро? Не хотелось бросить футбол?
— Нет, ни разу не было такой мысли. Я с 14 лет мечтал стать тренером. И представить себе не мог, что дойду в карьере до поста главного тренера сборной. Я наслаждался каждым днём в сборной Испании и планирую продолжать наслаждаться моей работой каждый день в «Сочи».

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