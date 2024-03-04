Хавбек «Манчестер Сити» Фоден: дерби с «Ман Юнайтед» значат всё для наших болельщиков

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден высказался о значимости игр с «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «горожан». Накануне, 3 марта, команда Хосепа Гвардиолы обыграла «красных дьяволов» (3:1) в матче 27-го тура английской Премьер-лиги благодаря дублю Фодена.

«Моей целью было и остаётся участвовать в больших играх. Это то, чего я хочу, и думаю, в этом сезоне я доказываю это, играя подобным образом. Я буду продолжать усердно работать… Понимаю, что значит для болельщиков дерби на «Этихаде». Это значит всё», — приводит слова Фодена известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

После 27 туров АПЛ нынешнего сезона «Манчестер Сити» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 62 очка. «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место (44 очка).