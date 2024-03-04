Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес восстановился от травмы — Sport.es

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес принимает участие в тренировочном процессе команды и скоро может вернуться на поле. Об этом сообщает Sport.es.

Ферран тренировался отдельно от группы игроков, принимавших участие в прошедшем матче «Барселоны» и «Атлетика» из Бильбао (0:0) в рамках 27-го тура Ла Лиги, но ожидается, что футболист будет включён в предстоящий матч 28-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Мальоркой», который пройдёт 8 марта 2024 года в 23:00 мск.

Напомним, игрок «Барселоны» вынужденно покинул поле во время матча 20-го тура чемпионата Испании с «Альмерией» (1:0), который состоялся 31 января 2024 года. Сообщалось, что у игрока было подозрение на разрыв двуглавой мышцы бедра. Ожидалось, что восстановление займёт месяц.

В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги «Барселона» занимает третье место, набрав после 27 туров 58 очков.