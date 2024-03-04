Тренер «ПСЖ» Луис Энрике — фаворит спортивного директора «Барселоны» Деку на замену Хави

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике является фаворитом спортивного директора «Барселоны» Деку на замену уходящему в конце этого сезона наставнику сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает Cadena Ser.

По информации источника, помешать назначению Энрике могут финансовые проблемы «Барселоны», однако Деку видит его идеальным кандидатом на замену Хави. Действующий контракт Луиса с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Французский клуб испанский специалист возглавил 5 июля 2023-го.

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Отметим, что ранее в своей карьер Энрике работал с «Барселоной». Он возглавлял каталонский клуб с 2014 по 2017 год и помог сине-гранатовым выиграть чемпионат Испании, Кубок страны, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.