«Арсенал» разгромил «Шеффилд», не отстав от «Ливерпуля» и «Сити» по итогам 27-го тура АПЛ

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» прошёл матч 27-го тура английской Премьер-лиги. В рамках него местный футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» встречался с лондонским «Арсеналом». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сэмюэлом Барроттом. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. Игра завершилась победой «Арсенала» со счётом 6:0.
В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Деклан Райс, Бен Уайт. Также у хозяев в свои ворота забил Джейден Богл.
Таким образом, «Арсенал» набрал 61 очко. Подопечные Микеля Артеты остались на третьем месте в турнирной таблице и не отстали от лидеров по итогам игрового уикенда («Ливерпуль» идёт первым с 63 очками, а «Манчестер Сити» вторым с 62 очками). Что касается «Шеффилда», то он на последнем месте. На счету команды 13 очков после 27 туров английской Премьер-лиги.
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