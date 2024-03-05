Тьерри Анри оценил текущий уровень «Арсенала»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Тьерри Анри высказался о выступлениях лондонской команды в Лиге чемпионов.

«Я взволнован. Команда забивает голы, не пропускает, отлично защищается. Меня немного обеспокоила игра с «Порту», где всё было не так здорово, но не стоит делать из этого серьёзных выводов. Говорить будет тот, кто в итоге получит трофей», – сказал Анри в эфире Sky Sports.

Напомним, 22 февраля завершился первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались португальский «Порту» и английский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). «Порту» удалось добыть важнейшую победу — 1:0. Ответная встреча команд пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и состоится во вторник, 12 марта. Начало игры — в 23:00 мск.