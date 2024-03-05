Пирс Морган опубликовал эмоциональный пост после разгромной победы «Арсенала»

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Известный британский журналист Пирс Морган отреагировал на разгромную победу «Арсенала» над «Шеффилд Юнайтед» в рамках очередного тура АПЛ (6:0).

«Арсенал» выиграет АПЛ. Лучшая защита, лучшее нападение, отличный менталитет, невероятный голод», – написал телеведущий и болельщик «Арсенала» Морган в своих соцсетях.

В составе гостей забитыми мячами отметились Мартин Эдегор, Габриэл Мартинелли, Кай Хаверц, Деклан Райс, Бен Уайт. Также у хозяев в свои ворота забил Джейден Богл.

Пять мячей подопечные Микеля Артеты отправили в ворота соперника в первом тайме.

«Арсенал» набрал 61 очко. «Пушкари» остались на третьем месте в турнирной таблице и не отстали от лидеров по итогам игрового уикенда («Ливерпуль» идёт первым с 63 очками, а «Манчестер Сити» — вторым с 62 очками).