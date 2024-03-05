«Арсенал» установил уникальное достижение в истории английского футбола

Лондонский «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе « Брэммел Лэйн» завершилась со счётом 6:0.
Таким образом, «Арсенал» установил рекорд, став первой командой в истории английского футбола, выигравшей три матча подряд на выезде с разницей в 5+ голов. Ранее команда Микеля Артеты обыграла в гостях «Вест Хэм Юнайтед» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).
Также последние четыре матча «Арсенал» выиграл с общей разницей 21:1.
После 27 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 61 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (63 очка).
Следующий матч лондонский клуб проведёт дома с «Брентфордом». Стартовый свисток на «Эмирейтс» прозвучит 9 марта в 20:30 мск.
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