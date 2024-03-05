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«Арсенал» установил уникальное достижение в истории английского футбола

«Арсенал» установил уникальное достижение в истории английского футбола
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Лондонский «Арсенал» разгромил «Шеффилд Юнайтед» в гостевом матче 27-го тура чемпионата Англии. Встреча на стадионе « Брэммел Лэйн» завершилась со счётом 6:0.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
04 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд
Окончен
0 : 6
Арсенал
Лондон
0:1 Эдегор – 5'     0:2 Богл – 13'     0:3 Мартинелли – 15'     0:4 Хаверц – 25'     0:5 Райс – 39'     0:6 Уайт – 58'    

Таким образом, «Арсенал» установил рекорд, став первой командой в истории английского футбола, выигравшей три матча подряд на выезде с разницей в 5+ голов. Ранее команда Микеля Артеты обыграла в гостях «Вест Хэм Юнайтед» (6:0) и «Бёрнли» (5:0).

Также последние четыре матча «Арсенал» выиграл с общей разницей 21:1.

После 27 туров «Арсенал» занимает третье место в АПЛ с 61 очком. Лидирует в чемпионате «Ливерпуль» (63 очка).

Следующий матч лондонский клуб проведёт дома с «Брентфордом». Стартовый свисток на «Эмирейтс» прозвучит 9 марта в 20:30 мск.

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