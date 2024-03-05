Кучаев: жена поддержала моё решение перейти в «Пари НН» и была обеими руками за

Полузащитник «Пари НН» Константин Кучаев рассказал, что супруга поддержала его решение перейти в нижегородский клуб из ЦСКА.

«У нас уже была похожая история с «Рубином». Для неё это было тяжело, потому что она всю жизнь в Москве и никогда не думала, что придётся переехать. Но казанский опыт помог ей быстрее принять решение сейчас. Ей позвонил мой агент — они тоже хорошо общаются — и всё объяснил. Потом я поговорил с ней. Лена поддержала решение перейти сюда и была обеими руками за», — сказал Кучаев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, о трансфере хавбека нижегородцы объявили 22 февраля. На данный момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 25 очка за 19 матчей. В следующем матче внутреннего первенства «Пари НН» сыграет с «Рубином» на выезде.