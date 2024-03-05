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Агент Сафонов — о чемпионской гонке: главное, чтобы «Динамо» не играло в Робин Гуда

Агент Сафонов — о чемпионской гонке: главное, чтобы «Динамо» не играло в Робин Гуда
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался об амбициях московского «Динамо» после возобновления сезона-2023/2024. По его мнению, бело-голубые должны точно побороться за итоговое место в топ-3, а борьба за чемпионство будет возможна, если «Динамо» не начнёт играть в Робин Гуда (забирать очки у богатых и отдавать их бедным).

«Динамо» поборется за чемпионство? Самое главное, чтобы они не играли в Робин Гуда. По календарю у них три игры дома подряд, и они должны забирать свои очки. В конце сезона «Динамо» обычно считает, сколько потеряло с аутсайдерами. В конце первого круга не смогли обыграть «Сочи», такие ничьи и влияют на нехватку очков. Я думаю, за тройку «Динамо» поборется точно», — приводит слова Сафонова Metaratings.

На данный момент «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от первого места на четыре очка.

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