Александр Мостовой: в «Реале Сосьедад» Захаряну доверяют, ему не стоит уходить в аренду

Бывший атакующий полузащитник «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о том, как российскому хавбеку «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну следует программировать свою карьеру в испанском клубе.

«Травмы Захаряна могут быть связаны с играми, которые проходят каждые два-три дня, плюс ещё психологически давит. Ведь многие говорят, что он не может забить. Но это нормальный процесс для молодого парня. У кого-то по-другому получается, а у Арсена вот так. Он это переживёт, и всё будет нормально.

Я считаю, что Арсену не стоит уходить летом в аренду. Одно дело, если бы он не играл. Тогда нужно было бы думать, а он-то играет. Чем плохо адаптироваться в «Реале Сосьедад»? Если уйдёт в аренду, то может сесть на скамейку, там же тоже конкуренция. При этом ему сейчас доверяют, а в другой команде такого может и не быть. Взять того же Миранчука, первые два года ему Гасперини вообще не доверял, появлялся раз в три матча. А после аренды в «Торино» стал больше играть. Тут палка о двух концах. Я считаю, что у Захаряна для первого года в Испании всё отлично», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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Напомним, в нынешнем сезоне в составе «Реала Сосьедад» Захарян принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.