Булыкин: в «Реале Сосьедад» хотят, чтобы Захарян показал себя и оправдал покупку

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о ситуации Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Травма у Захаряна может быть из-за накопительного эффекта, даже из-за питания и большого желания, тут не угадаешь. Он попал в совсем другую обстановку, где тренируются и играют по-другому.

Понятное дело, что Арсену нужно время для адаптации, потому что россияне вообще не понимают, что происходит за границей. И даст ли тренер Захаряну шанс? Если не будет давать, то надо искать другую команду, если даст – оставаться и пробовать себя. «Реал Сосьедад» — хороший клуб, и Арсен будет прогрессировать быстрее.

За Захаряна заплатили деньги, и поэтому в клубе хотят сделать так, чтобы он показал себя и оправдал покупку. Всё зависит от того, как он себя покажет, и в конце сезона главный тренер поговорит с ним или с его агентом и всё решится. Я думаю, что Захаряну нужно оставаться и в следующем сезоне заявлять о себе», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.