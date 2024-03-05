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Игрок «Зенита» Педро: был готов к тому, что в матче со «Спартаком» будут бить по ногам

Игрок «Зенита» Педро: был готов к тому, что в матче со «Спартаком» будут бить по ногам
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Новичок «Зенита» Педро высказался об особенностях российского футбола после дебютного матча за сине-бело-голубых. Накануне бразилец дебютировал на официальном уровне за «Зенит», сыграв в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась со счётом 0:0.

«Я был готов к тому, что будут бить по ногам. Ребята меня предупреждали, что в России контактный футбол, достаточно жёсткий с единоборствами на грани фола. Но привыкаю к этому на тренировках. В Бразилии не такой футбол, но я должен быстро адаптироваться к этому. Не важно, кто наш соперник, нужно помогать команде. Такие матчи, как со «Спартаком», иначе не играются», — передаёт слова Педро корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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