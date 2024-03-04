Сборная 19-го тура РПЛ. Спаситель «Спартака», россиянин из «Зенита» и палач «Локо»

В главном матче тура голов не забили. Но команды всё равно делегировали в состав четверых игроков.

Завершился первый весенний тур РПЛ, и получился он совсем не серым. «Зенит» и «Спартак» расписали нули, «Рубин» и «Оренбург» на последних минутах вытащили ничьи (по 1:1 – с «Краснодаром» и ЦСКА соответственно), «Динамо» в дерби разобрало «Локомотив» (2:1), «Ахмат» пересилил «Урал» (1:0), а «Ростов» — «Крылья» (2:0). Ещё были мировые «Пари НН» с «Факелом» (1:1) и «Балтики» с «Сочи» (0:0). Отмечаем лучших футболистов и составляем из них символическую сборную по схеме 3-5-2.

Вратарь: Евгений Латышонок

Можно было бы сказать, что «Балтике» крупно повезло не пропустить от «Сочи». Но везение здесь второстепенно — уж слишком хорошо проявил себя Латышонок. Южане нанесли по его воротам шесть ударов, и все они были отражены. По моментам команда Роберта Морено была интереснее, и именно благодаря шикарной реакции Евгения калининградцы зацепили ничью. Портал Sofascore выдал ему оценку 8,2. Разумеется, она высшая среди игроков его амплуа.

Центральный защитник: Кирилл Гоцук

Лидер нижегородцев был хорош и в обороне, и в атаке. Во-первых, он сравнял счёт — затолкал мяч в ворота во время углового. Во-вторых, у него, как обычно, много выигранных верховых единоборств — семь из девяти. А ещё заблокированный удар и 12 выносов. Как и Латышонок, Кирилла Sofascore «угостил» рейтингом 8,2. Разумеется, это лучший результат в матче.

Центральный защитник: Срджан Бабич

У сербского футболиста есть отличная привычка — играть надёжно. Против «Зенита» он её вновь продемонстрировал: у него 13 выносов, три выигранных борьбы за позицию из четырёх, плюс такие же цифры по успешным верховым единоборствам. Мастер, что тут ещё скажешь. Увезти «ноль» из Петербурга — задача крайне непростая. Но иногда осуществимая, что во многом стало заслугой Срджана.

Центральный защитник: Андрей Семёнов

Семёнов забил единственный гол во встрече «Ахмата» с «Уралом», да ещё как: роскошным выстрелом из-за пределов штрафной в ближнюю девятку! Ну что за гений! Заодно Андрей не дал забить екатеринбуржцам: у него есть и отбор, и перехват, и вынос, и четыре из шести успешных верховых единоборств. В общем, успел везде. И стал главным героем, выручив грозненцев в битве за выживание.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Опорный полузащитник: Вильмар Барриос

Барриос вновь продемонстрировал, почему его считают лучшим опорником чемпионата — по привычке выгрызал мячи в центре поля и не терялся под могучим прессингом «Спартака». В его активе 8 из 12 успешных единоборств, четыре заработанных фола, столько же отборов и один перехват. Без него Адамову явно пришлось бы потрудиться сильнее. Кстати, это уже четвёртое попадание Вильмара в наш топ.

Манфред Угальде, Вильмар Барриос и Хесус Медина Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Правый полузащитник: Андрей Мостовой

Один из ярчайших игроков московско-петербургского противостояния. Андрей появился на поле во многом благодаря лимиту, и решение стало оправданным. Он бегал по обоим флангам (именно поэтому указан у нас правым полузащитником), посадил на карточки Дуарте и Хлусевича, заработал четыре фола, дважды успешно сыграл в отборе, сделал ключевой пас и выиграл борьбу за позицию в семи случаях из восьми. Забить не получилось, тем не менее матч точно стоит занести Мостовому в актив.

Андрей Мостовой и Манфред Угальде Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Левый полузащитник: Бителло

Бразилец красиво «вскрыл» «Локомотив»: опередил защитника и в падении пробил в дальний угол. Да и кроме этого был крайне активен: на счету Бителло три удара (два — в створ). Благодаря его действиям «Динамо» убрало с пути соседа по таблице и теперь находится всего в четырёх очках от лидирующего «Краснодара». Кто бы мог подумать, что бело-голубые вклинятся в борьбу за золото.

Центральный полузащитник: Хорхе Карраскаль

Колумбиец легчайше находил свободные зоны, грамотно организовывал атаки и «съел» весь центр поля — и не подавился. На его счету четыре (!) ключевые передачи, и одна из них привела к голу Бителло, плюс пять отборов и один перехват. Если кто-то спросит, зачем «Динамо» забрало его у ЦСКА, просто покажите этому человеку хайлайты матча с «Локомотивом».

Жерзино Ньямси и Хорхе Карраскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Центральный полузащитник: Данил Пруцев

Главный мотор матча — единственный пробежал свыше 13 км. Если российских легкоатлетов вернут в мировой спорт в ближайшие годы, длительные забеги стоит доверить именно ему. Также Данил точно пасовал (отдал 29 из 33 коротких передач и две из двух длинных), дважды выиграл борьбу за позицию и столько же раз отобрал мяч.

Нападающий: Егор Голенков

«Ростов» выиграл всухую четыре домашних матча подряд, и автором первого гола «Крыльям» стал Голенков: Егор отклеился от защитников и правой ногой замкнул подачу Щетинина с углового. В итоге самарцы уступили, хотя ростовчане вообще-то отставали от них аж на восемь очков. Кстати, этот забитый мяч оказался первым после возобновления РПЛ.

Нападающий: Олакунле Олусегун

В пару к Голенкову поставим быстроногого нигерийца. Его гол в пустые ворота «Рубина» стал следствием ошибки Юрия Дюпина, но ведь эту ошибку нужно было ещё и подкараулить, верно? Олусегун имел и другие моменты — подвела реализация. Несмотря на это, на попадание в сборную тура он наиграл.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Главный тренер: Марцел Личка

Чех с двух ног ворвался в «Динамо» и всерьёз претендует на чемпионство в первом же сезоне. Атакующая игра бело-голубых вызывает восторг и выглядит на фоне конкурентов лучшей в РПЛ. «Локомотив» динамовцы просто не заметили. «Надо пробовать догнать «Краснодар» и «Зенит». Давить и искать ошибку соперника», — сказал тренер в послематчевом эфире «Матч ТВ». Эти слова вовсе не выглядят наивно.

Марцел Личка Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Сборная 19-го тура РПЛ

Ещё раз взглянем на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Кто не попал в сборную

Николай Сысуев гениально тащил в матче с ЦСКА и помог «Оренбургу» зацепить ничью, Матиас Перес шедеврально забил армейцам, а Осипенко был вездесущ и мог бы претендовать на любую роль в сборной тура. Нельзя не отметить и Макарова, автора победного гола «Локомотиву», плюс Мусаева, который забил в первом же матче после возвращения в ЦСКА. Кого ещё, на ваш взгляд, мы незаслуженно обошли вниманием? Возможно, кого-то из «Факела» или «Рубина»? Пишите в комментариях!