Пелагея высказалась об исполнении гимна России перед игрой с Сербией

Певица Пелагея прокомментировала своё участие в предстоящем спортивном событии. 21 марта сборная России по футболу сыграет с национальной командой Сербии. Певица исполнит гимн Российской Федерации перед стартовым свистком.

«Я пела гимн на многих крупных спортивных соревнованиях, но ни разу перед футбольным матчем, тем более нашей сборной. Желаю нам всем отличной, яркой игры!», — приводит слова Пелагеи RT на русском.

Ранее стало известно, что певица Полина Гагарина не сможет исполнить гимн России перед матчем с Сербией. Отмечалось, что организаторы матча экстренно ищут замену. Напомним, встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». 25 марта в этом же месте россияне примут сборную Парагвая.