Игрок «Динамо» Чавес ответил на вопрос о гипотетическом матче между Россией и Мексикой

Мексиканский полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес ответил на вопрос о гипотетической товарищеской встрече между национальными командами России и Мексики.

«Товарищеский матч между сборными России и Мексики? Это было бы интересно, но я не знаю, насколько это возможно. Может быть, в самом ближайшем будущем, это могло бы произойти», — приводит слова Чавеса Metaratings.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут у себя дома национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

Луис Чавес стал игроком «Динамо» в августе 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие 17 играх за сине-бело-голубых во всех официальных турнирах, отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.