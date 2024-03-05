Гримальдо: я переходил в «Байер» с чётким намерением выигрывать трофеи

Защитник «Байера» Алехандро Гримальдо высказался о причинах своего перехода в немецкую команду прошлым летом.

«Я переходил в «Байер» с чётким намерением выигрывать трофеи. Команда оказалась даже лучше, чем я ожидал…Я почувствовал это сразу, на предсезонке. После этого пришла мысль в голову, что в этом сезоне мы заставим болельщиков и СМИ много говорить о «Байере», — сказал Гримальдо в интервью журналисту Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Гримальдо перешёл в «Байер» из «Бенфики» летом 2023 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл за леверкузенцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 11 результативными передачами. Контракт игрока с немецким клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

На данный момент «Байер» лидирует в чемпионате Германии. Подопечные Хаби Алонсо набрали 64 очка после 24 туров и опережают идущую второй «Баварию» на 10 очков.