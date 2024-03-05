«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» узнали цену на защитника «Кристал Пэлас» Гехи

«Кристал Пэлас» определился с трансферной стоимостью центрального защитника своей команды Марка Гехи, сообщает The Telegraph.

По информации источника, лондонский клуб намерен выручить с продажи 23-летнего футболиста не менее € 60 млн. Основными претендентами на приобретение игрока обороны являются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что боссы «Кристал Пэлас» уже начали поиск замены своему защитнику в других европейских лигах.

Гехи является воспитанником «Челси». Футболист выступает за «Кристал Пэлас» с 2021 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «орлов» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 38 млн.