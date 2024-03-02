«Ливерпуль» готов заплатить «Брайтону» сумму отступных за Де Дзерби — Sport.es

Руководство «Ливерпуля» внимательно следит за работой главного тренера «Брайтона» Роберто Де Дзерби. Он рассматривается в качестве одного из главных кандидатов на замену немецкому специалисту Юргену Клоппу, который покинет мерсисайдцев по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в первую очередь боссы «Ливерпуля» хотят подписать главного тренера «Байера» Хаби Алонсо, однако понимают, что с высокой долей вероятности он может возглавить «Баварию» или остаться в леверкузенском клубе. В таком случае мерсисайдцы предпримут попытки подписать Де Дзерби.

Согласно договору Де Дзерби с «Брайтоном» сумма его отступных составляет € 15 млн. Как подчёркивает источник, «Ливерпуль» будет готов выплатить эту денежную сумму.

Напомним, 44-летний специалист возглавляет «Брайтон» с осени 2022 года. После 26 туров чемпионата Англии нынешнего сезона подопечные Де Дзерби набрали 39 очков и занимают седьмое место.