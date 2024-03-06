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Руководство «Челси» рассчитывает на победу в Кубке Англии с Почеттино — Джейкобс

Руководство «Челси» рассчитывает на победу в Кубке Англии с Почеттино — Джейкобс
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Боссы лондонского «Челси» не планируют увольнять главного тренера команды Маурисио Почеттино до конца нынешнего сезона. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «аристократов» рассчитывает на положительное завершение сезона. В клубе верят, что «Челси» с Почеттино во главе по силам выиграть Кубок Англии и достойно финишировать в чемпионате.

Отмечается, что боссы лондонцев не вступали в переговоры с другими тренерами — наставниками «Спортинга» Рубеном Аморимом и «Брайтона» Роберто Де Дзерби. «Челси» высоко оценивает потенциал обоих специалистов, однако не спешит делать им официальное предложение.

В 1/4 финала Кубка Англии «Челси» на домашней арене встретится с «Лестером». Матч состоится в воскресенье, 17 марта. На данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков после 26 туров. «Синие» принимали участие в финале Кубка английской лиги, в котором уступили «Ливерпулю» в драматичном матче (0:1).

Кубок Англии . 1/4 финала
17 марта 2024, воскресенье. 15:45 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Лестер Сити
Лестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная сетка Кубка Англии - 2023/2024
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