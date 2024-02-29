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«Мудрик обладает удивительным талантом». Почеттино — о вингере «Челси»

«Мудрик обладает удивительным талантом». Почеттино — о вингере «Челси»
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру своих футболистов — вингера Михаила Мудрика и полузащитника Конора Галлахера в матче 1/8 финала Кубка Англии с «Лидс Юнайтед» (3:2). Обоим игрокам удалось отметиться забитыми мячами.

Кубок Англии . 1/8 финала
28 февраля 2024, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
3 : 2
Лидс Юнайтед
Лидс
0:1 Джозеф – 8'     1:1 Джексон – 15'     2:1 Мудрик – 37'     2:2 Джозеф – 59'     3:2 Галлахер – 90'    

«Мудрик обладает удивительным талантом. Однако этому таланту нужно найти применение в командной игре. Для этого любому футболисту необходимо время.

Галлахер? Он очень важный игрок. Его вклад в команду из матча в матч — фантастический. Старания и качество игры Конора видны невооружённым глазом», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

В нынешнем сезоне Мудрик провёл за «синих» 27 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами. Галлахер провёл 35 игр и сумел забить четыре мяча, а также оформил семь ассистов. Ориентировочная стоимость футболистов, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн и € 42 млн, соответственно.

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