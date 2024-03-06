«Бавария» в третий раз подряд прошла в 1/4 ЛЧ после того, как проиграла первый матч 1/8

Мюнхенская «Бавария» в третий раз подряд прошла в 1/4 финала Лиги чемпионов после того, как проиграла первый матч 1/8 финала.

В 2007 году мюнхенцы проиграли мадридскому «Реалу» (2:3), потом победили (2:1). В 2012 году «Бавария» проиграла швейцарскому «Базелю» (0:1), а потом разгромила его (7:0).

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лацио» одержал домашнюю победу со счётом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Чиро Иммобиле, реализовавший пенальти, который был назначен после удаления защитника мюнхенцев Деотшанкюля Юпамекано. В сегодняшней игре «Бавария» выиграла благодаря дублю Гарри Кейна и голу Томаса Мюллера (3:0).

На групповой стадии «Бавария» заняла первую строчку в группе А. В квартете с ней были «Копенгаген», «Галатасарай» и «Манчестер Юнайтед».