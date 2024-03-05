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Бавария — Лацио: прямая онлайн-трансляция ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где смотреть, видео, 5 марта 2024

«Бавария» сенсационно вылетит из Лиги чемпионов? Ответный матч — момент истины. LIVE
Кирилл Закатченко
«Бавария» — «Лацио». LIVE
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«Лацио» в Риме прихлопнул фаворита.

Друзья, всем привет! Лига чемпионов вернулась с матчами плей-офф, и теперь мы наблюдаем за судьбой путёвок в четвертьфинал.

Одна из главных интриг внезапно всплыла в паре «Бавария» — «Лацио». После жеребьёвки казалось, что итальянцев ждёт унизительный вылет, но в первом матче команда Маурицио Сарри взяла и уделала фаворита на своём поле — 1:0. От сенсационного выхода в четвертьфинал «Лацио» отделяют 90 минут, но для этого нужно пройти мегаиспытание и выстоять в Мюнхене.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лацио
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч «Баварии» и «Лацио» пройдёт сегодня, 5 марта, на стадионе «Альянц-Арена» и начнётся в 23:00 мск. А «Чемпионат» будет следить за главными моментами и оперативно вам о них сообщать. Присоединяйтесь!

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