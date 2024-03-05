«Бавария» сенсационно вылетит из Лиги чемпионов? Ответный матч — момент истины. LIVE

Друзья, всем привет! Лига чемпионов вернулась с матчами плей-офф, и теперь мы наблюдаем за судьбой путёвок в четвертьфинал.

Одна из главных интриг внезапно всплыла в паре «Бавария» — «Лацио». После жеребьёвки казалось, что итальянцев ждёт унизительный вылет, но в первом матче команда Маурицио Сарри взяла и уделала фаворита на своём поле — 1:0. От сенсационного выхода в четвертьфинал «Лацио» отделяют 90 минут, но для этого нужно пройти мегаиспытание и выстоять в Мюнхене.

Матч «Баварии» и «Лацио» пройдёт сегодня, 5 марта, на стадионе «Альянц-Арена» и начнётся в 23:00 мск. А «Чемпионат» будет следить за главными моментами и оперативно вам о них сообщать. Присоединяйтесь!

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