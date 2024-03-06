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Главный тренер «ПСЖ» Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба

Главный тренер «ПСЖ» Энрике подтвердил уход Мбаппе из клуба
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о нападающем парижан и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Судя по всему, ближайшего будущего Килиана Мбаппе в «ПСЖ» не будет, поэтому нам придётся тестировать тактику с другими игроками», — приводит слова Энрике журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 34 матча во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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