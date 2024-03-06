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Мбаппе прокомментировал взаимоотношения с тренером «ПСЖ» Луисом Энрике после матча ЛЧ

Мбаппе прокомментировал взаимоотношения с тренером «ПСЖ» Луисом Энрике после матча ЛЧ
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Французский форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе высказался о взаимоотношениях с главным тренером Луисом Энрике после победы в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад» (2:1).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 2-й матч
05 марта 2024, вторник. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Мбаппе – 15'     0:2 Мбаппе – 56'     1:2 Мерино – 89'    

«Как я отношусь к Луису Энрике? Очень хорошо. Я не имею ничего против нашего тренера, хотя люди могут думать иначе. У меня много проблем, но тренер – не одна из них», – приводит слова Мбаппе Canal+.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о возможном конфликте Мбаппе с Энрике. Наставник заменил игрока в перерыве прошлого матча Лиги 1 с «Монако» (0:0).

Отметим, 25-летний форвард записал на свой счёт оба гола в ворота испанской команды.

Для Килиана Мбаппе это 34 игра в нынешнем сезоне. Французский футболист отметился 34 забитыми мячами и семью результативными передачами.

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