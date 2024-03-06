Кирьяков: условия для работы в «Ленинградце» великолепные. Тренируемся на базах ЧМ и Евро

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков рассказал об условиях работы в «Ленинградце».

«Во-первых, меня здесь всё устраивает. Игорь Михайлович Левит, генеральный директор, всегда вёл, ведёт и, уверен, будет себя вести солидно. Все вопросы решаются быстро и чётко. Условия здесь великолепные. В нашем распоряжении две прекрасные базы в Ленобласти — в Рощино и Зеленогорске, которые строились к чемпионатам мира и Европы. Там готовились сборные Англии, Финляндии, Хорватии. Грех жаловаться. То, что мы работаем три года, говорит о взаимном доверии. Они, надеюсь, не сомневаются в моей квалификации, а я — в стабильности и словах, которые мне говорят. Мы друг друга нигде никогда не обманываем. Спокойно обсуждаем игры и ещё ни разу не переходили на повышенные тона. Меня это прельщает», — рассказал Кирьяков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.