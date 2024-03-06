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Хавбек «Челси» Палмер высказался в защиту Почеттино

Хавбек «Челси» Палмер высказался в защиту Почеттино
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Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер высказался в поддержку главного тренера лондонского клуба Маурисио Почеттино.

«Болельщики и журналисты не видят того, что мы делаем на тренировках каждый день. На выходных, если мы не добиваемся результата, все говорят: «Челси» такой, «Челси» сякой», и я понимаю, потому что футбол суров, но я уверен, что болельщики ещё увидят, какой проект мы выстраиваем.

Футболисты не дураки, мы каждый день видим, что говорят болельщики, поэтому тренер сказал нам держаться вместе. Верьте в нас, игроки тоже верят в тренера, и в конце концов мы добьёмся успеха», – приводит слова Палмера ESPN.

На данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров. «Синие» принимали участие в финале Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» в драматичном матче (0:1).

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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