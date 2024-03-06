«Криштиану подвёл Сульшера». Невилл — о возвращении Роналду в «МЮ» в 2021 году

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и футбольный эксперт Гари Невилл высказался о возвращении в стан «красных дьяволов» португальского форварда Криштиану Роналду в 2021 году. На протяжении сезона-2021/2022. манкунианцы выступали под руководством норвежского тренера Уле-Гуннара Сульшера.

«После игры с «Эвертоном», когда Сульшер в первый раз оставил Роналду в запасе, я помню, как Криштиану уходил с поля, я чувствовал, как он подвёл Уле. Ведь когда-то давно он был его товарищем по команде.

Роналду — великий игрок, непоколебимый в плане достижений, но я думал, что они должны были быть союзниками в раздевалке, особенно после тех времён, когда мы все играли вместе. Я хотел, чтобы он стал лидером, но он этого не сделал, и именно поэтому между ними возник конфликт», – приводит слова Невилла Goal.

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год и с 2021-го по конец 2022 года. За время второго периода в английском клубе форвард провёл за манкунианцев 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов.