Совладелец «Юнайтед» Рэтклифф планирует масштабные сокращения в клубе — Mirror

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф планирует сократить до четверти персонала клуба в результате реализации стратегии по оптимизации расходов. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, Рэтклифф считает, что в клубе слишком много сотрудников, и он работал бы лучше, если бы всё было упорядочено, и Глэйзеры, которые владеют крупной долей в «Манчестер Юнайтед», согласны с ним.

У «Манчестер Юнайтед» самый большой штат сотрудников из всех клубов Премьер-лиги. На «Олд Траффорд» работают почти 1200 человек. Это больше, чем у «Ливерпуля», «Манчестер Сити» и «Арсенала», у которых в штате менее 1000 человек.

Рэтклифф также попросит своих консультантов сосредоточиться на улучшении коммерческого отдела «Юнайтед», мерчандайзинга и организации матчей.