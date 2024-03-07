Экс-игрок «Краснодара» Нахушев: у команды нет чемпионского духа

Бывший защитник «Краснодара» Руслан Нахушев высказался о перспективах своей бывшей команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги.

«У «Краснодара» нет чемпионского духа. Например, как было у «Спартака» в своё время, у «ЦСКА» и того же «Зенита». Сначала им нужно на эту ступеньку подняться, а потом с позиции силы играть. Пока они у нас чемпионами не становились. Но у каждого есть свои слабые и сильные стороны.

Исполнители есть и у «Ростова», и у «Краснодара». Но у последних их больше. «Ростов» показал с «Крыльями», что его рано списывать со счетов. Они тяжело начинали, но сейчас заняли восьмое место в таблице РПЛ», — сказал Нахушев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дремовой.

На данный момент в чемпионате России лидирует «Краснодар», набравший 39 очков после 19 туров. Следом за ним идёт «Зенит», имеющий в активе 37 очков. «Динамо» располагается на третьем месте, набрав 35 очков. В последние пять сезонов РПЛ чемпионом становился «Зенит».