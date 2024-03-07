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Президент «Барселоны»: наша цель — оставаться лучшим мультиспортивным клубом в мире

Президент «Барселоны»: наша цель — оставаться лучшим мультиспортивным клубом в мире
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта обратился к болельщикам каталонской команды. В четверг, 7 марта, прошло ровно три года, как 61-летний функционер снова занял пост главы испанского клуба.

«Барса» – это непреодолимое, непобедимое чувство. Призываю всех быть ещё более сплочёнными, чем когда-либо, защищая нашу эмблему, ценности и команды. В текущем сезоне нам ещё предстоит достичь многих целей. Главная из них – оставаться лучшим мультиспортивным клубом в мире.

Мы являемся действующим чемпионом шести лиг, в которых выступают шесть наших команд (мужской и женский футбол, баскетбол, гандбол, хоккей и мини-футбол). Это беспрецедентное достижение в истории клуба. Если игроки будут видеть, что мы никогда не сдаёмся, они тоже не сдадутся. В «Барсе» все сражаются до конца. Мы можем выиграть или проиграть, это часть спорта, но мы никогда не сдаёмся, потому что победа – это часть нашей соревновательной сущности», – приводит слова Лапорты Sport.es.

На данный момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Блауграна» набрала 58 очков после 27 туров и отстаёт от лидирующего «Реала» на восемь очков.

Турнирная таблица Примеры - 2023/2024
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