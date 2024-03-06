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«Дал бы Араухо пожизненный контракт». Президент «Барселоны» — о возможном уходе защитника

«Дал бы Араухо пожизненный контракт». Президент «Барселоны» — о возможном уходе защитника
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на слухи в прессе, которые связывают защитника сине-гранатовых Рональда Араухо с уходом из испанского клуба.

«Если бы я мог — предложил бы Араухо пожизненный контракт в «Барселоне», – приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл за «блауграну» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

Ранее о возможной продаже Араухо высказался спортивный директор «Барселоны» Хави.

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