Радослав Батак: предстоящий матч будет хорошей проверкой для сборных России и Сербии

Бывший сербский футболист московского «Динамо» Радослав Батак высказался о предстоящем матче сборных России и Сербии.

«Слышал, что бывших футболистов тоже зовут на этот матч в Москву. На днях встречался с представителями нашего футбольного союза, состоялся приятный разговор по игре со сборной России. Надеюсь, что у меня получится приехать на этот матч.

Матч больше важен для сборной России, чтобы была игровая практика. Так получилось, что у Сербии есть возможность. Матч будет хорошей проверкой для сборных Сербии и России», — сказал Батак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 21 марта сборная России сыграет с Сербией. Через несколько дней, 25 марта, россияне примут национальную команду Парагвая. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».