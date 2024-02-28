Россия — Сербия. От Карпина ждут красивого футбола!

Сборной России весной предстоит сыграть товарищеские матчи с Сербией и Парагваем. 21 марта Валерий Карпин наконец-то сможет проверить своих подопечных в игре с сильным соперником — ведь «белые орлы» летом сыграют на ЧЕ-2024. Порадуют ли россияне болельщиков красивым футболом и победой?

Россия — Сербия, во сколько начало, где пройдёт

Товарищеский матч России и Сербии пройдёт 21 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало встречи запланировано на 20:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на встречу Россия — Сербия, кто фаворит

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 2.34. Успех сербов оценивается в 3.10. На ничью дают коэффициент 3.29.

Букмекеры считают, что игра Россия — Сербия не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют россияне, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.89.

Чем опасна сборная Сербии

Сборная Сербии входит в число сильнейших команд Европы. «Белые орлы» трижды участвовали в чемпионате мира и успешно прошли квалификацию на Евро-2024. Главный тренер Драган Стойкович пока не определил заявку на матч в Москве.

В ходе жеребьёвки отборочного турнира Евро-2024 сборная Сербии оказалась в группе G. Соперники достались «белым орлам» очень серьёзные, но команда сумела сплотиться и доказала высокий потенциал. Подопечные Стойковича заняли второе место в таблице.

Сборная Сербии действовала активно в нападении и забила 15 мячей в квалификации Евро-2024. Лучшим бомбардиром стал Александр Митрович, который выступает за клуб саудовской Про-Лиги «Аль-Хиляль». Нападающий забил пять мячей и сделал результативную передачу. Стоит отметить и три гола, которые записал в актив форвард «Ювентуса» Душан Влахович.

Хорошо выступил и ветеран Душан Тадич, который провёл восемь матчей в квалификации. 35-летний игрок турецкого «Фенербахче» забил два мяча и сделал четыре результативные передачи. За счёт опыта и умения выбирать позицию он играл важную роль в схеме сборной Сербии.

Каким составом может сыграть Карпин

У Валерия Карпина наверняка не будет проблем с выбором стартового состава. Несколько футболистов, которые выступают в европейских чемпионатах, находятся в отличной форме. Арсен Захарян прошёл сложный период адаптации к испанскому чемпионату и всё чаще появляется в стартовом составе «Реала Сосьедад».

Полузащитник выступает не только в матчах Примеры, но и сыграл в плей-офф Лиги чемпионов с «ПСЖ». Правда, его команда уступила парижанам (0:2), но для Захаряна участие в играх подобного уровня — это отличная школа.

Радует стабильной игрой Александр Головин. Атакующий полузащитник «Монако» провёл с учётом всех турниров 30 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал пять результативных передач. Он стабильно выходит в стартовом составе монегасков и выполняет на поле большой объём работы.

Также в чемпионате Франции хорошо проявил себя Далер Кузяев. 31-летний полузащитник «Гавра» стал важным игроком в тактической схеме «небесных». Россиянин провёл за клуб 23 матча и записал в актив три забитых мяча и голевой пас.

Весьма вероятно, что пригласит Карпин на матч и игрока итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука. Полузащитник воспользовался своим шансом и заслужил доверие тренера Гасперини. В последнее время россиянин часто выходит в стартовом составе и полезен для команды. В этом сезоне он провёл за клуб во всех турнирах 22 встречи, забил три мяча и сделал пять результативных передач.

На кого ставить?

Давно сборная России не играла с сильным соперником на домашней арене. Это мотивирует подопечных Валерия Карпина на активные атакующие действия. Да и в составе «белых орлов» много сильных футболистов в линии нападения, если они согласятся принять участие в товарищеской встрече. В открытой игре, вполне вероятно, забьёт каждая команда.

Ставка: обе забьют за 1.89.