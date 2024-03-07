Почеттино — о недовольстве фанатов «Челси»: понимаем, что не соответствуем их ожиданиям

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 28-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» высказался о недовольстве болельщиков лондонского клуба текущими результатами «аристократов».

«Если бы я был болельщиком, то наверняка тоже негодовал бы. Это «Челси». Мы не соответствуем ожиданиям. Поэтому мы принимаем эту реакцию.

Мне не на что жаловаться. Мы полностью понимаем разочарование. Мы должны это принять, но постараться исправить это путём игр и результата, постараться изменить это настроение.

Нам важны и нужны наши фанаты. Надеюсь, в понедельник болельщики будут нас поддерживать», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

На данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров. «Синие» принимали участие в финале Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» в драматичном матче (0:1).