Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бенфика — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Почеттино — о недовольстве фанатов «Челси»: понимаем, что не соответствуем их ожиданиям

Почеттино — о недовольстве фанатов «Челси»: понимаем, что не соответствуем их ожиданиям
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино в преддверии матча 28-го тура АПЛ с «Ньюкаслом» высказался о недовольстве болельщиков лондонского клуба текущими результатами «аристократов».

Англия - Премьер-лига . 28-й тур
11 марта 2024, понедельник. 23:00 МСК
Челси
Лондон
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если бы я был болельщиком, то наверняка тоже негодовал бы. Это «Челси». Мы не соответствуем ожиданиям. Поэтому мы принимаем эту реакцию.

Мне не на что жаловаться. Мы полностью понимаем разочарование. Мы должны это принять, но постараться исправить это путём игр и результата, постараться изменить это настроение.

Нам важны и нужны наши фанаты. Надеюсь, в понедельник болельщики будут нас поддерживать», — приводит слова Почеттино пресс-служба лондонского клуба.

На данный момент лондонцы располагаются на 11-м месте в турнирной таблице АПЛ, набрав 36 очков за 26 туров. «Синие» принимали участие в финале Кубка английской лиги, где уступили «Ливерпулю» в драматичном матче (0:1).

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
Материалы по теме
Хавбек «Челси» Палмер высказался в защиту Почеттино
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android