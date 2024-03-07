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Представитель Захаряна сообщил, что нет угрозы поездке игрока в сборную России

Представитель Захаряна сообщил, что нет угрозы поездке игрока в сборную России
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Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна сообщил, что угрозы поездке хавбека в сборную России на мартовский сбор в данный момент нет.

«Сейчас Захарян работает с реабилитологами и физиотерапевтами. Думаю, что в ближайшее время Арсен начнёт тренироваться в общей группе. Если его вызовут в сборную, никакой угрозы его поездке нет. Но пусть сначала объявят окончательный список. Ничего серьёзного, скоро Арсен вернётся в строй», — сказал Голубин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Полная трансляция матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Напомним, ранее сообщалось, что Захарян будет готов к матчу 28-го тура Ла Лиги с «Гранадой», который состоится 9 марта. Отметим, что в марте сборная России проведёт два товарищеских матча — с национальными командами Сербии и Парагвая.

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