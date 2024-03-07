«Манчестер Сити» не намерен снижать цену за Канселу для «Барселоны» — Sport.es

«Барселона» довольна выступлениями правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу, в нынешнем сезоне играющего за сине-гранатовых на правах аренды, и намерена продлить аренду футболиста ещё на один сезон, что не устраивает «горожан». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «Манчестер Сити» рассчитывает продать 29-летнего футболиста грядущим летом и уже установил цену на него в размере € 40 млн. В свою очередь, «Барселона» ввиду своего финансового положения не может позволить себе осуществить покупку Канселу за указанную цену.

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Подчёркивается, что это обстоятельство существенно усложняет переговоры между сторонами, а шансы на то, что португальский футболист останется в «Барселоне», постепенно снижаются. При этом в Канселу заинтересованы клубы из Саудовской Аравии и чемпионата Англии.

Напомним, действующий контракт Канселу с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года.