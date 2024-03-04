Канселу — о ничьей в матче с «Атлетиком»: я согласен, мы играли не очень хорошо

Португальский защитник «Барселоны» Жоау Канселу прокомментировал ничейный результат в матче 27-го тура чемпионата Испании с «Атлетиком» (0:0).

«Мы упустили отличную возможность подняться в турнирной таблице. Конечно, я согласен с тем, что в целом мы играли не очень хорошо в этот вечер. Мы не сумели показать на поле то, что отрабатывали на тренировках. Но нас скоро ждёт другой матч, и мы будем надеяться, что с «Мальоркой» мы сыграем лучше», — приводит слова Канселу официальный сайт «Барселоны».

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Канселу перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» в сентябре 2023 года на правах аренды. В нынешнем сезоне португальский защитник сыграл во всех турнирах 30 матчей, забил три мяча и отдал четыре голевые передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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