ЭСК РФС: судья ошибочно не поставил пенальти в ворота «КАМАЗа» в игре с «Ленинградцем»

В среду, 6 марта, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС. Были рассмотрены обращения футбольных клубов «Ленинградец» и «Краснодар-2», которые выступают в Первой и Второй лигах соответственно. Сегодня официальный сайт РФС опубликовал решения по рассмотренным инцидентам.

«Ленинградец» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Владимира Фалова в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «КАМАЗа» на 61-й минуте в матче 21-го тура Первой лиги.

Решение комиссии по матчу «Ленинградец» — «КАМАЗ» (0:0) выглядит следующим образом:

«Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «КАМАЗ» на 61-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок обороняющейся команды «КАМАЗ» №3 Артём Гюрджан в единоборстве с игроком атакующей команды «Ленинградец» №77 Максимом Бачинским, опоздав сыграть в мяч, совершил наказуемый контакт с ногой соперника, контролирующего мяч, который комиссия квалифицирует как подножку. В связи с этим, комиссия единогласно считает, что судье следовало остановить игру и назначить пенальти за фол по неосторожности в ворота команды «КАМАЗ» в данном игровом эпизоде».

«Краснодар–2» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Ярослава Хромея в эпизоде с неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Велеса» на 60-й минуте матча 1-го тура Второй лиги.

Решение комиссии по матчу «Краснодар-2» – «Велес» (1:0) выглядит следующим образом:

«Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Велес» на 60-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт между игроком обороняющейся команды «Велес» №8 Владимиром Кобахидзе и атакующим игроком команды «Краснодар-2» №36 Камилем Муллиным, по мнению всех членов комиссии, является ненаказуемым, так как защитник сыграл в мяч в нормальной и честной манере, и неизбежный контакт по инерции с ногой нападающего был обусловлен естественным движением ноги защитника без дополнительного движения в сторону соперника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде».